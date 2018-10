Furti e ricettazioni di ottone per 350mila euro, 13 arresti: reati anche in Brianza

I carabinieri del Comando provinciale di Verbania, in collaborazione con i colleghi dei comandi dell’Arma di altre province, su ordine del Tribunale di Verbania hanno arrestato 13 persone, tutte residenti in Lombardia che avrebbero rubato e ricettato settanta tonnellate di ottone, per un valore di 350mila euro. I reati sono stati commessi anche in Brianza.