Statale 36 furgone in fiamme direzione nord lunedì 21 marzo 2022

Furgone in fiamme sulla Statale 36 in direzione nord Statale 36 chiusa temporaneamente in direzione nord all’ora di pranzo di lunedì 21 marzo per l’incendio di un furgone all’altezza di Desio.

Statale 36 chiusa temporaneamente in direzione nord all’ora di pranzo di lunedì 21 marzo per l’incendio di un furgone all’altezza di Desio. È successo intorno alle 13, le squadre Anas sul posto e la polizia stradale hanno disposto l’uscita obbligatoria a Lissone- San Giorgio per il tempo dei soccorsi.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco di Monza. Si sono sprigionate dal vano motore del furgone cassonato da lavoro, l’uomo alla guida è riuscito ad accostare e a lasciare l’abitacolo incolume.

La carreggiata è stata riaperta in una mezzora, lunghe le code che si sono fermate in direzione nord fino oltre il tunnel di Monza.

