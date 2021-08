Furgone in fiamme a Limbiate, intervento dei vigili del fuoco Il mezzo, posteggiato in un parcheggio pubblico di via Sottocorno, ha preso fuoco per cause al momento sconosciute. Nessuno è rimasto ferito.

Fiamme alte e furgone distrutto ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. È l’esito di un incendio scoppiato martedì nella primissima mattinata a Limbiate, in via Sottocorno. Sul posto, attorno alle 6 si sono portati i vigili del fuoco del Comando provinciale. Il furgone andato in fiamme, per cause ignote, era posteggiato in un parcheggio pubblico. Le squadre sono giunte con una autopompa da Desio e una autobotte da Bovisio. Presenti anche le forze dell’ordine.

