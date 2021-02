Furgone ariete contro un negozio Bicimania: banda in fuga con 17 biciclette E’ successo nel negozio della catena, uno è presente anche a Lissone, di Legnano: il colpo è durato in tutto circa 2 minuti. Il valore della refurtiva è in corso di quantificazione ma potrebbe valere migliaia di euro

Solitamente accade nelle gioiellerie o nelle tabaccherie. Questa volta invece l’auto ariete è stata utilizzata per sfondare la vetrata del negozio “Bicimania” di Legnano, uno dei negozi della catena presente anche a Lissone. Lo spettacolare furto è avvenuto nella serata del 2 febbraio, attorno alle 21. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Legnano ma i ladri erano già fuggiti.

Attraverso le immagini della videosorveglianza è emerso che ad agire, in poco più di 2 minuti, sia stata una banda composta da cinque persone. Hanno sfondato la vetrata della porta di ingresso utilizzando un furgone Ford Transit a noleggio. Una volta nel negozio hanno asportato 17 biciclette del valore in corso di quantificazione (sarebbe nell’ordine delle migliaia di euro), coperto da assicurazione. I cinque, per la fuga, hanno utilizzato anche altre due autovetture una delle quali con targhe denunciate smarrite. Indagini in corso.

