“Furbetti” del Reddito di cittadinanza avvertiti: gli 007 della Finanza ne hanno pizzicati e denunciati 117 Operazione delle Fiamme Gialle di Brescia. I soggetti sono stati denunciati e gli è stata revocata la assegnazione. Avrebbero percepito: «somme quantificabili in diverse centinaia di migliaia di euro» in via di recupero.

I “furbetti” del Reddito di cittadinanza stiano attenti: la Guardia di finanza del Comando provinciale di Brescia ha individuato e denunciato 117 persone che nella provincia «hanno percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto». La scoperta, spiegano le Fiamme Gialle, è avvenuta: «mediante una serie di approfondite attività di analisi, condotte anche con l’ausilio della componente specialistica del Corpo e in sinergia con l’Inps, e mirati accertamenti investigativi».

Oltre alla denuncia dei responsabili all’Autorità Giudiziaria, i finanzieri hanno anche provveduto a segnalare le risultanze investigative alla Direzione Provinciale dell’Inps: «ai fini dell’immediata revoca dell’erogazione del beneficio e del recupero delle somme indebitamente incassate, ad oggi quantificabili in diverse centinaia di migliaia di euro» spiegano ancora dal Comando provinciale.

Richiamata anche una recente operazione portata a termine dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia, che ha consentito di segnalare all’Autorità Giudiziaria 61 soggetti per le medesime violazioni. «In diversi casi - spiegano i Finanzieri - la percezione del reddito di cittadinanza era avvenuta pur in presenza di soggetti sottoposti a detenzione o destinatari di misura cautelare personale». Tra questi: «Scoperti e denunciati anche soggetti condannati in via definitiva per gravi reati, nonché un soggetto straniero che, oltre ad essere stato colpito dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, è risultato proprietario di ben 3 autovetture di lusso, tra cui una Porsche di recente immatricolazione e di elevato valore commerciale».

