Fuori strada sullo svincolo di Briosco, un ferito trasportato al San Gerardo Un uomo di 50 anni è rimasto ferito in un incidente stradale domenica sera sulla Statale 36 sullo svincolo a Briosco: è uscito di strada, è stato trasportato all’ospedale di Monza con un sospetto trauma cranico.

È stato trasportato all’ospedale di Monza con un sospetto trauma cranico il cinquantenne che la sera di domenica è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla Statale 36 in direzione nord allo svincolo di Briosco. L’uomo è finito fuori strada e per permettere i soccorsi e la rimozione del veicolo lo svincolo è rimasto chiuso in entrambe le direzioni.

L’incidente è successo intorno alle 20.30, sul posto i vigli del fuoco di Seregno con l’autopompa, la Croce Bianca di Giussano e la polizia stradale di Monza.

