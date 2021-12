Auto contro palo a Desio incidente via per Binzago

Fuori strada con l’auto per un malore, 48enne di Camnago morto dopo una settimana di ricovero Era arrivato in gravissime condizioni all’ospedale San Gerardo, Giulio Somaschini di Camnago non ce l’ha fatta: con l’auto era finito fuori strada contro un palo a causa di un malore per cui stava andando al pronto soccorso di Desio.

Un dolore improvviso, la corsa in auto all’ospedale di Desio, ma purtroppo il malore gli ha fatto perdere il controllo della macchina ed è finito fuoristrada .I soccorsi sono intervenuti, ma la situazione era troppo grave e dopo una settimana è morto all’ospedale di Monza. Se n’è andato così, a sette giorni dal Natale, Giulio Somaschini, aveva 48 anni, abitava in via della Repubblica a Camnago. Sposato con Elena, padre di Chiara e Marco, era conosciuto per via del padre, Mario, colonna del Pd lentatese.

Ricoverato per una settimana al San Gerardo di Monza, è morto sabato 18 dicembre. I funerali sono stati celebrati martedì a Camnago.

Elettricista, iscritto al Pd, sabato 11 dicembre, Giulio si sarebbe accorto che qualcosa non andava. Avrebbe chiamato la moglie, avvisandola che si recava all’ospedale. Mentre percorreva via per Binzago a Desio, il dolore si è fatto più intenso, ha perso il controllo del veicolo e da quel momento avrebbe perso i sensi.

«La scomparsa di Giulio è ingiusta e prematura. Il suo cammino si è interrotto troppo presto», hanno commentato gli amici del Pd.

© RIPRODUZIONE RISERVATA