Fuori strada con la moto a Bosisio Parini: ferita una ragazza di Giussano

Una ragazza di Giussano è rimasta ferita in un incidente in moto nel pomeriggio di sabato 17 novembre a Bosisio Parini, in provincia di Lecco. La giovane, 16 anni, era in sella con un amico di 17 anni, ricoverato a Lecco in prognosi riservata. Per lei diversi traumi e ricovero in ospedale non in pericolo di vita.

I due viaggiavano in direzione Garbagnate Rota quando, affrontando una semicurva, il conducente ha perso il controllo, invadendo la corsia opposta, urtando il marciapiede e rovinando sull’asfalto. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri che dovranno accertare l’esatta dinamica.

