Principio d'incendio in un ristorante di Cesano Maderno. Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco. (Foto by Edoardo Terraneo)

Fumo dal ristorante “La piazzetta” di Cesano Maderno: arrivano i vigili del fuoco Principio di incendio, e tanto fumo, all’interno del ristorante “La piazzetta” di via Cavour a Cesano Maderno. Nessuno è rimasto intossicato. I pompieri hanno messo in sicurezza e aerato il locale.

Principio di incendio nella tarda mattinata di domenica 6 ottobre, con tanto fumo, all’interno del ristorante “La piazzetta” di via Cavour a Cesano Maderno. L’allarme è stato dato dai proprietari e dai residenti della zona che non hanno potuto non notare il fumo nero che usciva dal ristorante, principalemente dalla parte posteriore che si affaccia su una corte privata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Desio e Bovisio Masciago con tre mezzi. I pompieri sono entrati all’interno della pizzeria con gli autoproiettori e hanno messo in sicurezza, e aerato, i locali. Il fumo dovrebbe essere scaturito, secondo le prime ricostruzioni, dal forno. Nessuno è rimasto ferito o intossicato, ma le operazioni di soccorso hanno attirato l’attenzione di tanti curiosi.



L’esterno del locale

