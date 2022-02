Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Fuggono all’alt della Polizia Stradale a Giussano, uno si schianta e fugge a piedi: ricercati È accaduto sabato 5 febbraio in serata lungo la Statale 36: un motociclista si è allontanato verso la provincia di Como, l’automobilista è fuggito a tutta velocità ad Arosio, ha perso il controllo ed è scappato a piedi nei campi.

Un motociclista e un automobilista sono ricercati dagli agenti della Polizia stradale di Monza e Brianza dopo aver “tirato dritto” all’alt, lungo la Statale Valassina, all’altezza di Giussano. Il primo episodio è avvenuto attorno alle 22.30 di sabato 5 febbraio: il centauro si è allontanato verso la provincia di Como con manovre molto pericolose per sè e gli altri utenti della strada, dicono dalla Questura, facendo perdere le proprie tracce. Attorno alle 23.35 è stata la volta dell’automobilista, su una Audi A4 il quale, per evitare il controllo, è uscito a tutta velocità dalla Valassina procedendo la marcia nel comune di Arosio dove ha perso il controllo ed è uscito di strada senza coinvolgere fortunatamente altri mezzi o persone. Il conducente si è quindi allontanato a piedi nella campagna adiacente. Gli uffici stanno ora indagando: “per giungere all’esatta identificazione dei responsabili” che verranno denunciati alla autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, mentre, sotto il profilo amministrativo, verranno presi provvedimenti sulla patente di guida.

Sempre nel corso dell’attività del fine settimana, la Stradale ha anche individuato tre automobilisti, italiani, al volante in stato d’ebbrezza alcolica uno dei quali si è anche reso responsabile di un incidente stradale con soli danni a cose, con tasso alcolemico tra 0,51 e 0,80 g/L (gli altri due tra 0,81 e l’1,50 g/L).

Sarebbe invece l’eccesso di velocità la causa di alcuni incidenti stradali che si sono verifgicati nel corso del fine settimana lungo la Statale 36 e le Tangenziali Nord ed Est di competenza della Stradale brianzola: ne sono stati registrati complessivamente quattro, tutti senza conseguenze fisiche alle persone.

