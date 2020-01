Fuga di monossido a Lentate sul Seveso, soccorse 4 persone Un gruppo famigliare di quattro persone è stato intossicato dal monossido di carbonio. Il fatto è avvenuto in via San Michele Del Carno a Cimnago, frazione di Lentate sul Seveso

Un gruppo famigliare di quattro persone è stato intossicato dal monossido di carbonio. Il fatto è avvenuto in via San Michele Del Carno a Cimnago, frazione di Lentate sul Seveso, nella mattinata di sabato 25 gennaio. Il monossido, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe fuoriuscito dal sistema di riscaldamento utilizzato nell’abitazione. È stato lo stesso nucleo familiare a segnalare il malfunzionamento e ad allertare i soccorsiSul posto sono subito arrivati i sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Lentate e i vigili del fuoco provenienti da Lazzate e Seregno. per essere sottoposti alle cure del caso attraverso la camera iperbarica: si tratta di un 47enne, un 58enne, una 57enne e una 22enne. Durante le fasi iniziali di soccorso, anche uno dei sanitari del 118 è rimasto intossicato dal gas. Tutti sono stati trasportati in ospedale in codice verde per accertamenti. Solo un componente del nucleo familiare è stato trasportato in codice giallo, più grave, ma non versa in pericolo di vita.

