Fuga a fari spenti e lo schianto con l’auto di mamma: un 28enne ubriaco arrestato a Briosco Alla vista di una pattuglia dell’Arma di Giussano ha forzato un posto di blocco e si è dato a una pericolosa fuga prima di schiantarsi e distruggere la vettura: è stato trovato positivo al test etilometrico

In auto durante il coprifuoco, dopo mezzanotte, ubriaco, alla vista di una pattuglia dei carabinieri della stazione dell’Arma di Giussano, in via Pascoli, a Capriano di Briosco, lunedì 1 febbraio, un 28enne di origini marocchine, residente a Renate, già noto per reati in materia di stupefacenti e contro la persona, ha forzato il posto di blocco e ha tentato la fuga a fari spenti e ad altissima velocità.

Ne è scaturito un inseguimento che si è concluso in via Galvani dove il fuggitivo, a causa dell’alta velocità e degli effetti dell’alcol, ha perso il controllo dell’auto, una Toyota Yaris intestata alla madre, e si è schiantato contro un auto in sosta. Nonostante una lieve ferita a una gamba ha tentato di aggredire i carabinieri intervenuti che l’hanno bloccato e arrestato.

Da una perquisizione personale e al veicolo sono state rinvenute numerose banconote e materiale per il confezionamento di stupefacente. Sottoposto a test etilometrico il 28enne è risultato positivo con un tasso di alcol nel sangue di 1,10 gr/l rispetto al limite massimo di 0,50. L’arresto è scattato per resistenza a pubblico ufficiale aggravata, spaccio di sostanze stupefacenti e guida in stato d’ebbrezza. Dopo l’udienza di convalida e il rito direttissimo è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza.

