Frontale sulla sp 13 ad Agrate Brianza: tre feriti, traffico paralizzato Un frontale violento, tre feriti lievi, traffico paralizzato sulla sp 13 nella mattina di martedì 13 febbraio ad Agrate Brianza. La violenza dell’impatto ha fatto temere il peggio e i soccorsi sono intervenuti sul posto in codice rosso.

Un frontale violento, tre feriti lievi, traffico paralizzato sulla sp 13 nella mattina di martedì 13 febbraio ad Agrate Brianza. Coinvolti un furgone Doblò che procedeva verso l’autostrada e un camion che arrivava in direzione opposta. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine verso le 8.40 i due mezzi si sono scontrati frontalmente all’altezza del centro sportivo. Sembra che all’origine ci sia una invasione di corsia.

Agrate Brianza incidente sp 13

(Foto by Michele Boni)

La violenza dell’impatto ha fatto temere il peggio e i soccorsi sono intervenuti sul posto in codice rosso. Fortunatamente per gli occupanti la gravità si è ridimensionata col passare dei minuti.



È impazzito invece il traffico che si è paralizzato in entrambe le direzioni ed è stato poi molto rallentato per buona parte della mattinata. Alle 10.30 erano ancora in corso i rilievi da parte della polizia locale e dovevano essere ancora rimossi i mezzi coinvolti.

