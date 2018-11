Frontale ad Arcore: sei feriti lievi, anche quattro bambini

Arcore incidente via Monterosa (Foto by Michele Boni)

Ennesimo incidente in viale Monterosa all’altezza della palestra Fitexpress di Arcore sabato 10 novembre verso le 16. Una Opel Astra, che si dirigeva verso Vimercate avrebbe invaso la corsia opposta da dove sopraggiungeva una Volvo. Lo scontro è stato inevitabile e ha provocato ben sei feriti tra cui due adulti e quattro bimbi, che viaggiavano a bordo dei due veicoli, che sono stati soccorsi da ben quattro ambulanze e un’auto medica.

Sul posto sono intervenute anche due pattuglie della polizia locale di Arcore e Villasanta, che hanno deviato il traffico sulle strade laterali alla sp7. Mentre i feriti sono stati trasferiti in codice giallo e verde nei pronti soccorsi degli ospedali di Monza e Vimercate. Alla base del sinistro, secondo una prima ricostruzione, sembra che la causa del sinistro sia da trovare nell’uscita di un’utilitaria dal parcheggio della palestra su via Monterosa in direzione di Lesmo e che ha fatto rallentare e fermare le auto su entrambi i sensi di marcia della sp7 per permettere al veicolo di passare.

Probabilmente l’Opel Astra in quel frangente ha perso il controllo ed è finita nella corsia opposta centrando la Volvo che si dirigeva verso Lesmo. Le condizioni dei feriti non sono apparse gravi, mentre si sono create lunghe code in entrambi i sensi di marcia di via Monterosa, finché non sono stati rimossi i mezzi incidentati.

