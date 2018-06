Forum impresa domani a Cesano Maderno: una settimana sul futuro delle Pmi Una settimana a Cesano Maderno per immaginare il futuro delle piccole e medie imprese. Da sabato 9 a sabato 16 giugno, Palazzo Borromeo apre le porte al “Forum impresa domani”: evento promosso dal Comune con Unione Artigiani e Bracco.

Una settimana a Cesano Maderno per immaginare il futuro delle piccole e medie imprese. Da sabato 9 a sabato 16 giugno, la sala dei Fasti romani a Palazzo Borromeo aprirà le sue porte al “Forum impresa domani”: evento promosso dal Comune con Unione Artigiani e Bracco. Sarà un susseguirsi di appuntamenti e approfondimenti a ingresso gratuito a cura di esperti su tematiche come il management collaborativo, l’economia social, il futuro negli Emirati Arabi e la forza delle imprese è anche nel fare rete. Al tavolo siederanno relatori di prestigio del mondo dei media, del design e del Politecnico di Milano.

Patrocinato dalla Camera di commercio Milano, Monza Brianza e Lodi con la partecipazione di Interreg Mediterranean e Politecnico, il Forum debutta sabato alle 10 alla presenza del sindaco Maurilio Longhin, del segretario generale Unione Artigiani Marco Accornero e del consigliere regionale Gigi Ponti. A seguire si parlerà di “Energie, sinergie e strategia per le micro, piccole e medie imprese” con Alan Patarga, responsabile economia Tgcom24, Michele Melazzini Cilab-Politecnico di Milano, che presenterà il progetto co-create design thinking per le piccole e medie imprese, moderatore Luca Levati direttore di Radio Lombardia.

I lavori entreranno nel vivo da lunedì 11 a venerdì 15 giugno ogni sera dalle 18. Martedì 12 alle 18.45 Simone Facchinetti, membro della Camera di commercio italiana a Dubai, parlerà di “Emirati Arabi Uniti: il futuro è già qui”. Venerdì 15 alle 18.45 Andrea Bosi, assessore di Modena, porterà la sua esperienza di gemellaggi economici. Info su Facebook alla pagina “Forum impresa domani - Imagine the future”.

