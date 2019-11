“Forestazione urbana” nel parco di Carate con Gelsia, Rete clima e Comune Al parco di via Cristoforo Colombo- via Giotto di Carate, sabato 30 novembre, dalle 10 alle 12, Gelsia con Rete clima e il supporto dell’amministrazione comunale hanno svolto un’attività di “forestazione urbana”.

Al parco di via Cristoforo Colombo- via Giotto di Carate, sabato 30 novembre, dalle 10 alle 12, Gelsia con Rete clima e il supporto dell’amministrazione comunale hanno svolto un’attività di forestazione urbana finalizzata «alla rinaturalizzazione del territorio cittadino, al miglioramento ambientale degli spazi naturali fruibili in città, al miglioramento della qualità dell’aria e, non ultimo, all’assorbimento della Co2 atmosferica». Sono stati messi a dimora una ventina di esemplari arborei e altri 30 saranno posati tra il Parco e altre aree verdi selezionate all’interno del comune. Erano presenti il presidente di Gelsia Cristian Missaglia, l’assessore all’Ambiente di Carate Eleonora Frigerio, Paolo Viganò presidente di Rete clima, Paolo Cipriani (direttore generale) e Roberta Alfieri (direttore commerciale) di Gelsia. L’impegno di Gelsia non finisce col parco di via Colombo. In primavera i dipendenti dell’azienda saranno coinvolti in una nuova iniziativa “green” con la piantagione di 150 piccole piante all’interno di un’area in via di definizione da parte del Comune che diventerà un bosco a tutti gli effetti. Contemporaneamente i più piccoli hanno partecipato con entusiasmo al laboratorio “Disegna il tuo albero”. Un simpatico workshop ideato per stimolare la curiosità delle nuove generazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA