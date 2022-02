Fontane danzanti e feste di luce e cioccolato: a Lissone il Carnevale non sarà uno scherzo Per il 2022 l’amministrazione comunale ha inteso regalare nuovi momenti di spensieratezza e “normalità” alla cittadinanza. Il fine settimana di sabato 5 e domenica 6 marzo sarà scandito da una miriade di eventi.

Fontane danzanti con giochi di luci per uno show all’aperto da lasciare a bocca aperta. Una festa del cioccolato in pieno centro, concorso in maschera dedicato ai bambini ed una festa “speciale” perché inclusivo con le associazioni al laghetto. Il Carnevale di Lissone promette divertimento ed animazioni davvero belle e golose. Per il 2022 l’amministrazione comunale ha inteso regalare nuovi momenti di spensieratezza e “normalità” alla cittadinanza. Il fine settimana di sabato 5 e domenica 6 marzo sarà scandito da una miriade di eventi.

Nell’ impossibilità di promuovere la tradizionale sfilata di Carnevale, causa Covid, il Comune ha comunque pensato per la giornata di sabato 5 marzo di accogliere bambine e bambini con animazioni ispirate alle più celebri “mascherine” italiane che creeranno un’atmosfera di festa e di divertimento nel centro storico.

Dalle ore 16 di sabato 5 marzo piazza IV Novembre (di fronte alla biblioteca) si trasformerà in un suggestivo palco dove tornerà l’elezione del “re” e della “regina” del Carnevale: musica e atmosfera di festa accoglieranno bambine e bambini in maschera per un momento speciale che culminerà nell’incoronazione dei vincitori e in simbolici premi per tutti i piccoli partecipanti.

Il momento più atteso del Carnevale 2022 è previsto per sabato 5 marzo alle ore 18.30: la cornice di piazza IV Novembre ospiterà le “Fontane danzanti”, uno straordinario spettacolo a suon di musica con incredibili giochi d’acqua uniti a cerchi di fuoco, resi unici da un laser show.

Le Fontane danzanti, per quasi un’ora, renderanno davvero unico il contesto centrale della città; per partecipare non è richiesta la prenotazione, sul posto sarà necessario rispettare i protocolli anti-contagio in vigore ed evitare assembramenti.

In caso di annullamento per maltempo, l’evento verrà posticipato in altra data.

Le sorprese non sono finite. Dopo il successo delle passate edizioni, interrotte solo dalla pandemia, Lissone riabbraccia la festa del cioccolato “Dolcezze e Cioccolato sotto le stelle”, l’evento patrocinato dal Comune che si terrà sabato 5 e domenica 6 marzo in via Garibaldi. Un fine settimana davvero speciale, con moltissime dolci sorprese e con l’arte dei maestri cioccolatieri e la cultura del cioccolato artigianale che saranno protagoniste dell’iniziativa.

Un Carnevale “speciale” si festeggerà inoltre anche al laghetti: organizzato dall’Ass Cannisti Muggiò, gestore dell’impianto di pesca sportiva, in collaborazione con l’associazione Stefania, Amici di Lollo, ASd Poseidon, Associazione Noi per Loro e patrocinato dal Comune di Lissone, sabato 5 marzo a partire dalle ore 15 si terrà il “Carnevale Insieme”, un momento di festa e di aggregazione oltre ogni barriera.

Le associazioni sociali del territorio proporranno questa iniziativa inclusiva rivolta a tutti i bambini per trascorrere una giornata nel segno della ripartenza socioculturale e di rimotivazione relazionale.

”Grazie ad un efficiente coordinamento interno, il Comune di Lissone torna a proporre un Carnevale alternativo ma ugualmente attrattivo e affascinante per tutti i bambini e gli adulti - afferma Alessandro Merlino, assessore al Marketing Territoriale - Sono certo che questo è il primo grande passo per poter tornare a vivere la città”.

