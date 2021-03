Fontana contro Aria Spa: «Un passo indietro dei vertici o l’azzeramento, obiettivo è vaccinare tutti i lombardi» Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha chiesto al cda della società Aria, che gestisce la piattaforma di prenotazione al vaccino anticovid, di fare un passo indietro oppure verrà azzerato. E dà i numeri della campagna.

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha chiesto al cda della società Aria, che gestisce la piattaforma di prenotazione al vaccino anticovid, di fare un passo indietro. E in pole position per la sostituzione c’è il direttore generale Lorenzo Gubian, di recente nomina.

“I disservizi informatici che si sono registrati nel corso della campagna vaccinale (recentemente a Como, Cremona e in Brianza) hanno creato disagi a molti nostri cittadini e hanno inficiato il lavoro di tutti gli operatori -sanitari e non - che stanno lavorando con grande impegno e professionalità nei diversi Centri vaccinali - ha detto Attilio Fontana in una conferenza stampa - È questo il motivo per cui ho chiesto ai membri del Cda della società Aria di fare un passo indietro. In caso contrario disporrò l’azzeramento dello stesso, affidando al direttore generale Lorenzo Gubian, di recente nomina, la guida della società”.

“Situazioni di criticità, come quelle verificatesi del fine settimana - ha continuato - offrono una immagine distorta dei risultati già oggi raggiunti: il totale delle vaccinazioni in Lombardia è 1.231.413; quelle somministrate agli Over 80 sono 322.568, più 60.000 nelle Rsa. Quindi, la percentuale di chi ha ricevuto una dose degli Over 80 che hanno aderito (circa 600.000), supera di gran lunga il 50%, in linea con ciò che accade nel resto del Paese. Più in generale, a titolo di esempio in tutta Italia sabato sono state inoculate 120.000 dosi. Di queste, in Lombardia ne sono state fatte 30.000 che, in percentuale, corrisponde a un quarto di tutte le vaccinazioni nel Paese. Il nostro obiettivo è quello di vaccinare tutti i lombardi ammesso che arrivino le dosi necessarie dato che a fine mese le scorte a disposizione saranno esaurite”.

Aria spa è il risultato della fusione di tre società della Regione Lombardia: Infrastrutture Lombarde, Lombardia informatica e Arca (centrale acquisti), unite definitivamente in una sola realtà lo scorso primo luglio per volontà della stessa giunta Fontana.

