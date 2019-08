Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Un mezzo dei vigili del fuoco in Brianza

Fondi da Regione Lombardia ai Vigili del fuoco volontari di Carate, Lazzate, Vimercate, Seregno e Lissone Sono stati assegnati i 950mila euro di finanziamenti a fondo perduto stanziati da Regione Lombardia per i vigili del fuoco volontari. Fondi andranno a Seregno, Lissone, Carate, Lazzate e Vimercate.

Sono stati assegnati i 950mila euro di finanziamenti a fondo perduto stanziati da Regione Lombardia, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, per migliorare le dotazioni dei 1.600 Vigili del fuoco volontari operanti sul territorio lombardo. Il bando, che si è chiuso il 31 luglio, era riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) e alle associazioni di promozione sociale (Aps), che hanno tra le loro finalità statutarie il sostegno a uno o più distaccamenti volontari sul territorio lombardo, sede legale e operativa in Lombardia e che sono iscritte all’elenco regionale. Sono state presentate complessivamente 56 domande ammissibili da parte di 53 Onlus e Aps, che sono state tutte finanziate sino a un massimo, stabilito dal bando, di 25mila euro ciascuna.

Con questo stanziamento, che si aggiunge ai 700mila erogati lo scorso anno e ai 500mila euro del 2017, Regione Lombardia raggiunge la cifra di 2,15 milioni di euro di contributi a sostegno delle attività dei distaccamenti dei volontari, del rinnovo parco mezzi e delle dotazioni tecniche utilizzate negli interventi di soccorso tecnico urgente.

«La presenza capillare dei vigili del fuoco volontari sul territorio e la loro conoscenza approfondita delle zone dove operano - ha commentato l’assessore Foroni - sono un patrimonio unico e irrinunciabile per rispondere nel migliore dei modi alle emergenze. Sostenendo l’acquisto di nuove dotazioni, abbiamo contribuito a migliorarne la qualità e la tempestività negli interventi di soccorso urgente, a salvaguardia dell’incolumità di tutti i cittadini».

Le 53 associazioni beneficiarie del contributo regionale avranno tempo fino alla fine del 2019 per acquistare nuovi mezzi e gli strumenti oggetto della domanda presentata: mezzi e moduli antincendio, radio portatili, motoseghe, termocamere, motoventilatori, termoventilatori, cerca persone, torri faro e altro. A fare la parte del leone, la provincia di Brescia (dove sono concentrati la maggior parte dei distaccamenti volontari): 17 sono infatti le domande ammesse e finanziate da Regione Lombardia. A seguire: la provincia di Como con 7; quella di Milano 6; Monza e Sondrio con 5; Pavia e Bergamo con 4; Lecco con 3; Varese e Lodi con 2; Cremona con una. Per quanto riguarda la Provincia di Monza, il contributo di 85.551 euro è stato destinato a 5 Onlus/Aps: Associazione Amici dei Pompieri di Carate Brianza (Carate Brianza); Amici dei Pompieri di Lazzate (Lazzate); Associazione Civici Pompieri Volontari Lissone (Lissone); Associazione di Volontariato Amici dei Pompieri di Seregno Onlus (Seregno); Associazione Amici dei Pompieri di Vimercate (Vimercate).

