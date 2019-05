Fondazione Cariplo, Fosti succede a Guzzetti alla presidenza È Giovanni Fosti il successore di Giuseppe Guzzetti alla presidenza di Fondazione Cariplo. È stato nominato dalla Commissione centrale di Beneficenza che si è riunita martedì e ha nominato gli organi che guideranno la Fondazione nei prossimi quattro anni.

È Giovanni Fosti il successore di Giuseppe Guzzetti alla presidenza di Fondazione Cariplo. È stato nominato dalla Commissione centrale di Beneficenza che si è riunita martedì e ha nominato gli organi che guideranno la Fondazione nei prossimi quattro anni. Prende il testimone da Guzzetti che si è congedato il 27 maggio, nel giorno dell’85esimo compleanno, dopo 22 anni.

LEGGI Intervista a Giuseppe Guzzetti, che lascia la presidenza della Fondazione Cariplo: «Si vince tutti insieme»

LEGGI Fondazione di Comunità MB, conferme e una novità: Fontana resta alla guida, entra Cerioli

Paola Pessina e Claudia Sorlini sono state nominate vicepresidenti. Nella stessa seduta i 28 componenti (insediati il 14 maggio) della Commissione centrale hanno completato la formazione del Consiglio di amministrazione e indicato i membri del Collegio sindacale. Avviata anche la fase di costituzione delle sottocommissioni consultive (ambiente, arte cultura, ricerca, servizi alla persona e gestione del patrimonio). Entrano a far parte del Cda, oltre a Giovanni Fosti, Paola Pessina e Claudia Sorlini: Carlo Corradini, Vincenzo De Stasio, Davide Maggi, Enrico Lironi. Compongono il nuovo Collegio Sindacale: Luca Vincenzo Consiglio, Pietro Massimo Parrinello, Marco Luigi Valente. Tutte le nomine hanno ottenuto la condivisione all’unanimità.

“Alla Commissione centrale spetta il compito di dettare le linee programmatiche e strategiche dell’attività filantropica, scegliere i focus delle tematiche a cui dedicare attenzione nei quattro settori rilevanti di intervento: ambiente, arte e cultura, ricerca scientifica e servizi alla persona. Il Consiglio di amministrazione ha il compito della gestione e dell’operatività; delibera i contributi che vengono assegnati ai progetti degli enti no profit al termine della procedura di valutazione a partire dai bandi o da altre modalità con cui le organizzazioni del terzo settore possono presentare le loro proposte chiedendo il sostegno alla Fondazione”, si legge in una nota spiegando l’attività della Fondazione.

Giovanni Fosti, 52 anni, valtellinese di Delebio, è il quarto presidente della storia di Fondazione Cariplo. Prima di lui si sono succeduti: Roberto Mazzotta dal dicembre 1991 al febbraio 1996; Ottorino Beltrami, dal marzo 1996 al febbraio 1997; Giuseppe Guzzetti, dal 5 febbraio 1997. È Direttore dell’Education for Government & Non Profit, nell’ambito della divisione Government, Health & Not for Profit della Sda Bocconi di Milano.

“Questa nomina rappresenta un grande onore per me - ha commentato - Ho avuto modo in questi sei anni di condividere un metodo di lavoro ed una cultura operosa verso il bene comune, con i colleghi della Commissione centrale di beneficenza, e con tutti i collaboratori di Fondazione Cariplo. La chiave dovrà essere, come è sempre stata, l’ascolto dei bisogni che emergono dai territori, la comprensione delle esigenze della componente più fragile delle nostre comunità. Solo così è possibile promuovere azioni e progetti di innovazione sociale in collaborazione con istituzioni, organizzazioni non profit, soggetti pubblici e privati”.

“Lascio Fondazione Cariplo in ottime mani - ha detto l’avvocato Giuseppe Guzzetti - animata dallo stesso spirito che abbiamo condiviso in questi anni stupendi in cui abbiamo realizzato moltissime iniziative: se mi guardo indietro, vedo una Fondazione che, in pochi anni, da zero ha saputo diventare apripista e punto di riferimento in Italia e all’estero”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA