Flash mob in piazza a Monza per raccontare la danza nazionale del Perù Domenica 26 maggio alle 11 flash mob in piazza Trento a Monza per l’associazione Taller de Danzas Pies d’Oro che hanno portato in città la Marinera, la danza nazionale del Perù.

Porteranno a Monza i colori, l’allegria e la cultura del loro paese, il Perù, i ballerini del Taller de Danzas Pies d’Oro, un’associazione attiva a Milano da quattro anni per diffondere il ballo bandiera del paese andino, la Marinera, dichiarato danza nazionale per eccellenza dalla Camera Culturale del Perù. A febbraio ha inaugurato alla presenza del console a Milano Augusto Salamanca Castro negli spazi dello Sport Village di via Campanella 2 la sede monzese dei Pies d’oro che ogni sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 accoglie tutti coloro che vorranno imparare a ballare e avvicinarsi alle tradizioni del Perù. E domenica 26 maggio hanno organizzato in piazza Trento e Trieste a Monza alle 11 un flash mob per raccontare chi sono e cosa fanno.

«A Milano abbiamo diversi ballerini che vengono da Monza - afferma la direttrice e fondatrice dei Pies d’Or Keily Alvarado - e per questo abbiamo pensato di creare un punto di ritrovo anche nel capoluogo della Brianza. Un luogo aperto a tutti, peruviani, latino americani,italiani e a chi desidera conoscerci meglio». Viene da Monza una delle “reginette” della Marinera incoronate durante le gare sociali dell’associazione: la 17enne Giorgia Arias che lo scorso anno ha ballato durante la Messa dei migranti in Duomo e nel corso del Monza Sport Festival in autodromo. «La Marinera è una danza che si adatta a ogni età - continua Alvarado - abbiamo bambini di tre anni ma anche persone di sessant’anni. Si tratta di un ballo di coppia allegro e romantico che evoca il corteggiamento tra uomo e donna. I passi esprimono amore, gioia e pace e per questo è molto coinvolgente. Noi, in particolare, balliamo la Marinera Nortena, originaria della zona costiera». In Perù esiste una giornata nazionale della Marinera, il 7 ottobre.

