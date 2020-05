Finanziamento per la metropolitana verde fino a Vimercate, bocciato l’emendamento Bocciato un emendamento al progetto di legge per la ripartenza della Lombardia che chiedeva lo stanziamento delle risorse per il prolungamento della metropolitana fino a Vimercate.

Il consiglio regionale ha bocciato un emendamento al progetto di legge per la ripartenza della Lombardia che chiedeva lo stanziamento delle risorse per il prolungamento della metropolitana fino a Vimercate. In Brianza l’opera interesserebbe anche i Comuni di Concorezzo, Brugherio e Agrate Brianza.

“Sembra incredibile ma il Consiglio Regionale ha bocciato il finanziamento della progettazione del prolungamento della Metropolitana fino a Vimercate del valore di un milione di euro. Insomma, la Giunta ha trovato 3 miliardi per il post COVID ma non ha trovato un milione per uno studio di fattibilità per la Metropolitana Cologno Nord Vimercate. Uno studio urgente, in quanto se immediatamente commissionato e presentato entro il 31 dicembre 2020 avrebbe permesso il finanziamento dell’opera”, fanno sapere i consiglieri regionali di M5S Marco Fumagalli e PD Fabio Pizzul e Gigi Ponti.

E poi: “Sia il PD che il M5S hanno votato a favore dell’emendamento proprio perché rappresentava una promessa elettorale verso i loro elettori e come tale li impegnativa anche a livello governativo. Mentre la maggioranza di centrodestra che governa la Regione, dopo aver mentito ai brianzoli con l’abolizione del pedaggio sulla tangenziale di Agrate Brianza e Monza, prosegue con la solita arroganza anche a privare il vimercatese dell’unico trasporto pubblico da offrire a quel territorio. In realtà c’è una precisa strategia politica dietro la contrarietà del centro destra al prolungamento della Metropolitana da Cologno Nord a Vimercate. In primo luogo perché si tratta di una zona in cui il centro destra non è praticamente presente politicamente e quindi non si vuole dare soddisfazione politica a chi governa quei territori, e in secondo luogo con i proventi dei pedaggi che Fontana aveva promesso di abolire si finanzia la Pedemontana. Quindi, oltre a non avere la Metropolitana, chi abita a Vimercate e Agrate, grazie a Fontana e alla sua maggioranza consiliare, deve pure pagare il pedaggio per andare a Milano. Siamo certi che gli elettori non dimenticheranno”.

Il consigliere brianzolo della Lega Andrea Monti respinge le accuse: “I consiglieri regionali del PD e del M5S son capaci solo di fare propaganda inutile: presentano in continuazione ordini del giorno ed emendamenti completamente a casaccio, solo per il gusto di farseli bocciare, per poi gridare allo scandalo. Forse non si sono accorti che la Legge approvata ieri è quella che stanzia le risorse. Le cose verranno fatte, ma seriamente e in modo condiviso: abbiamo assolutamente a cuore la Brianza Est, non solo per fare propaganda, come qualcun altro; siamo già al lavoro per investire al meglio le risorse e per raggiungere il risultato”.

