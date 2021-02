Filastrocche e ninne nanna a Verano per celebrare la Giornata della lingua madre I genitori dell’istituto comprensivo di Verano hanno celebrato la Giornata internazionale della lingua madre recitando filastrocche e ninne nanna.

Il 21 febbraio è stata la Giornata internazionale della lingua madre e il comitato genitori dell’istituto comprensivo ha voluto celebrarla con un video in cui mamme e papà cantano filastrocche e ninne nanne in ben nove diverse lingue del mondo, e cinque dialetti italiani. Il video è stato divulgato sui canali social del comitato genitori e dell’istituto, ma anche sul sito della scuola.

L’iniziativa ha visto l’adesione di diverse famiglie ed è stato un modo non solo per festeggiare la Giornata, ma anche per valorizzare le lingue (e dunque le nazionalità) e i dialetti di cui l’istituto comprensivo è ricco. “Facciamo il giro del mondo all’interno della nostra scuola!” è l’esortazione che ha accompagnato la campagna di raccolta audio. La Giornata internazionale della Lingua Madre fu proclamata dalla Conferenza generale dell’Organizzazione delle nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco) nel novembre del 1999.

