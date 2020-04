Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Fiera Milano ha un nuovo presidente: è Carlo Bonomi Il consiglio di amministrazione di Fiera Milano Spa ha cooptato Carlo Bonomi come consigliere e lo ha nominato presidente, in sostituzione del dimissionario Antonio Caorsi.

Il consiglio di amministrazione di Fiera Milano ha cooptato Carlo Bonomi come consigliere e lo ha nominato presidente, in sostituzione del dimissionario Antonio Caorsi. L’invito a considerare la candidatura di Bonomi, presidente di Assolombarda e presidente designato di Confindustria, era stato comunicato a Fiera Milano dal socio Fondazione Fiera Milano. Bonomi ha dichiarato di non detenere a oggi azioni di Fiera Milano.

Bonomi è dal 2017 presidente di Assolombarda, dopo avere ricoperto negli anni diversi ruoli in ambito associativo. È membro del Consiglio Generale di Confindustria e del Consiglio di Presidenza di Confindustria Lombardia. Dal luglio 2019 è Presidente della Fondazione Assolombarda. Dal giugno 2017 è membro del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia, del consiglio di amministrazione di Ispi, l’Istituto per gli studi di politica internazionale) e, dal novembre 2018, del cda dell’Università Bocconi.

