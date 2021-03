Fidapa Monza e Brianza compie dieci anni di impegno al femminile La sezione di Monza e Brianza di Fidapa BPW Italy festeggia dieci anni il 26 marzo. Oggi conta ottanta socie e numerose manifestazioni promosse per accendere i riflettori sui temi che riguardano la vita delle donne.

«In questi dieci anni abbiamo raccolto tutte le sfide – spiega Maria Alberta Mezzadri, presidente nel biennio 2019- 2021 – anche nell’ultimo difficilissimo anno, quando per prime abbiamo lanciato una campagna social, che è diventata poi nazionale, di sensibilizzazione sull’aumento della violenza domestica. Oggi brindiamo all’impegno e all’amicizia che ci hanno tenute vicine e solidali in questi anni e alle nuove sfide che ci aspettano per continuare a dare voce a tutte le donne e disegnare un futuro più equo per le giovani donne».

La sezione di Monza e Brianza di Fidapa nasceva il 26 marzo 2011, per «sensibilizzare anche il nostro territorio sui temi fondamentali che riguardano la vita delle donne», aggiungono le socie. Fin da subito il logo scelto è stato il volto di una donna, della regina Teodolinda, simbolo di leadership al femminile oltre che ambasciatrice di pace.

Al centro degli incontri e delle tantissime manifestazioni promosse c’è stata spesso la violenza di genere, raccontata nelle diverse sfaccettature attraverso incontri ed eventi organizzati nei teatri e nelle carceri, ma anche il tema della parità salariale, «per educare le nuove generazioni ai principi di uguaglianza e parità».

Grazie alle proposte messe in campo da Fidapa sono state tante le storie di eccellenze femminili del territorio che si sono potute raccontare per meriti in ambito sociale, culturale, scientifico, imprenditoriale, sportivo e artistico.

