Fibra ottica FTTCab a Vimercate: posa dal 27 maggio al 4 giugno, le vie interessate

Progetto di Tim, porterà in città la tecnologia fino a 200 mega bit per cittadini e imprese. In avvio i lavori di posa che comporteranno l’istituzione di un senso unico alternato gestito da movieri o l’installazione di un semaforo temporaneo.