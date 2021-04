L’inaugurazione del cantiere per la posa della fibra ottica a Roncello (foto da Facebook) (Foto by Marco Testa)

Fibra ottica a Roncello per viaggiare veloci: cantiere da 250 giorni su tutto il territorio comunale Inaugurato venerdì 2 aprile il cantiere che vedrà il processo di cablaggio della fibra ottica a BUL (banda ultra larga), in tecnologia FTTH. Soddisfatto il sindaco Cristian Pulici. All’inaugurazione presente anche l’onorevole leghista Capitanio.

A Roncello sono partiti i lavori per viaggiare più veloce.. in rete. È stato inaugurato infatti venerdì 2 aprile il cantiere che vedrà il processo di cablaggio della fibra ottica a BUL (banda ultra larga), in tecnologia FTTH. I lavori avranno una durata stimata in circa 250 giorni e riguarderanno l’intero territorio comunale.

L’inaugurazione ha visto la presenza anche dell’onorevole Massimiliano Capitanio: «Quello che si avvia oggi è il risultato di un lavoro e di un coordinamento che l’amministrazione comunale ha portati avanti nel corso dell’ultimo anno - il commento del sindaco, Cristian Pulici -. Ringraziamo l’onorevole Capitanio per la sua disponibilità che ci ha permesso di raggiungere questo grande obiettivo in un momento storico di forte esigenza telematica».

