Fiamme dal tetto di una casa a Verano Brianza: arrivano i vigili del fuoco FOTO

Sono state evacuate quattro famiglie nel tardo mezzogiorno di venerdì 23 febbraio, a causa del devastante incendio divampato in vicolo Chiuso a due passi dal municipio. Le fiamme si sarebbero sprigionate dal tetto di una piccola casa di corte di due piani composta da cinque appartamenti, uno è disabitato. Le cause sono in via d’accertamento. Fortunatamente verso le 12.30 una residente al piano terra è uscita in cortile, richiamata da un forte odore di bruciato. Alzato lo sguardo, ha visto le lingue di fuoco che si levavano già altissime dal tetto. Immediato l’allarme che ha fatto uscire tutti gli occupanti, una decina di persone compresi dei bambini. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

La chiamata al 112 ha portato in posto sette mezzi dei vigili del fuoco da Seregno, Carate Brianza, Desio, Monza e Milano. Due le ambulanze intervenute, compresa l’automedica, insieme ali agenti della polizia locale e ai carabinieri. Difficoltoso il lavoro dei pompieri. La palazzina si trova in fondo a vicolo Chiuso, piccola e stretta traversa a fondo cieco di via Sauro. Le squadre giunte in posto hanno agito su due fronti sfruttando l’autoscala e le scale italiane. Le fiamme sono state soffocante quasi subito, ma l’incendio è stato talmente distruttivo da bruciare completamente i circa duecento metriquadrati di tetto. Lunghe le operazioni per rimuovere le tegole onde individuare eventuali focolai. Ingenti i danni subiti in particolare dagli appartamenti al primo piano assolutamente non abitabili. Al momento di andare in stampa, le 16 di venerdì 23 febbraio, il comune sta valutando l’inagibilità momentanea delle abitazioni al piano terra. Non sono state raggiunte dall’incendio, ma non si escludono infiltrazioni d’acqua. In vicolo Chiuso sono intervenuti anche tecnici di Enel.



