Fiamme altissime dalla fabbrica di metalli, sul posto anche vigili del fuoco da Monza e Brianza

Incendio di vaste proporzioni in una fabbrica per la lavorazione dei metalli, a Pozzo d’Adda, in via Berlinguer. Il rogo è scoppiato per cause in via di accertamento. Sul posto mezzi provenienti da numerosi comandi dei vigili del fuoco.