Fiab Monza in Bici torna al lavoro: a settembre, da Green Your Mind con l’Hensemberger alla Fancy Women Bike Ride

Terminate le vacanze, riprende a pieni giri l’attività di Fiab MonzainBici. Il primo appuntamento a cui l’associazione è chiamata è per sabato 4 settembre dalle 9 alle 20 quando si terrà una giornata sulla sostenibilità ambientale, dal titolo “Green Your Mind”, organizzata dagli studenti ed ex allievi dell’Istituto Superiore Hensemberger, insieme ai loro insegnanti, al Comune di Monza e a diverse associazioni ambientaliste di Monza e Brianza alla Cascina San Fedele, nel Parco.

L’evento si aprirà con uno spettacolo dal titolo “Come un vegetale” di Gianni Manfredini, un ciclista urbano che sperimenta da anni un percorso di ricerca sul “giardinaggio non convenzionale”, attraverso l’esplorazione del mondo del “guerrilla gardening” e la realizzazione di eventi rivolti a un pubblico di tutte le età che hanno lo scopo di stimolare la riflessione sul rapporto tra uomo e natura.

Nel corso della giornata saranno organizzati alcuni laboratori curati dalle associazioni del territorio impegnate in percorsi volti a favorire la transizione ecologica. MonzainBici accoglierà i ragazzi e tutti i partecipanti per coinvolgerli al meglio sul tema della mobilità sostenibile e della bicicletta. Nel pomeriggio sono in programma “debate corners” per stimolare le persone a scambiarsi esperienze e riflessioni.

Giovedì 16 settembre dalle 8 alle 13 si terrà in centro città un censimento delle biciclette. MonzainBici sta cercando volontari che aiutino a raccogliere i dati relativi agli attraversamenti cittadini delle due ruote. Si tratta di un lavoro importante che darà visibilità alle biciclette, un mezzo spesso sottovalutato, e che cercherà di orientare le politiche cittadine a incentivarne l’uso. Chi volesse dare il proprio contributo può scrivere una mail all’indirizzo [email protected].

Appuntamento tutto femminile, invece, domenica 19 settembre con la “Fancy Women Bike Ride”, la pedalata “rosa” che si svolgerà dalle 16 alle 18 con partenza da piazza Trento e Trieste e arrivo al Parco. La manifestazione, oltre a essere un sano momento di svago, vuole essere un’ideale trait d’union con le donne di quei paesi alle quali è impedito andare in bicicletta.

