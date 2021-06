Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Agrate festival sostenibilità (Foto by Michele Boni)

Festival della Sostenibilità di Agrate, buona la prima: piccoli e grandi a lezione di un mondo migliore Promosso dall’assessorato all’Ambiente all’interno del parco Aldo Moro nel weekend del 19 e 20 giugno con laboratori per i bambini e conferenze per impattare meno sulla natura puntando ad esempio sul risparmio energetico.

Due giorni a parlare di ambiente e soprattutto di sostenibilità e di rispetto della natura con grandi esperti. È il fulcro della prima edizione del “Festival della Sostenibilità” promosso dall’assessorato all’Ambiente di Agrate per grandi e piccoli all’interno del parco Aldo Moro nel weekend del 19 e 20 giugno.

«Sostenibilità e transizione ecologica non sono solo temi di un’agenda politica e un’attenzione da relegare al settore industriale, ma un impegno comune di ogni cittadino. Riportare la sostenibilità al centro della vita cittadina, delle scelte e del pensiero degli agratesi è il presupposto con cui la Consulta Politiche Ambientali e l’assessorato Ambiente hanno proposto quest’anno la prima edizione del Festival della Sostenibilità» ha detto il sindaco Simone Sironi. Tra laboratori per i bambini e le conferenze per impattare meno sulla natura puntando ad esempio sul risparmio energetico sfruttando fonti di energia rinnovabile e provando a inquinare meno preferendo una pedalata o una camminata rispetto all’uso di un’automobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA