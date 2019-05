Festival bandistico internazionale di Besana dal 3 al 7 luglio (con un big mondiale) Era il 1984 quando a Besana si apriva per la prima volta il Convegno Bandistico. Diventato negli anni il “Festival”, ormai affermato evento internazionale, si rinnova ad ogni edizione rispettando la promessa di garantire innovazione, spettacolo, intrattenimento ed alta qualità. Ecco le prime anticipazioni dell’edizione 2019.

Era il 1984 quando a Besana si apriva per la prima volta il Convegno Bandistico. Diventato negli anni il “Festival”, ormai affermato evento internazionale, si rinnova ad ogni edizione rispettando la promessa di garantire innovazione, spettacolo, intrattenimento ed alta qualità.

Per la 18esima edizione, la kermesse firmata dall’Associazione musicale Santa Cecilia è in programma dal 3 al 7 luglio nel parco di Villa Filippini, riconfermando la volontà di replicare la bellissima atmosfera creta nel 2017 dal connubio tra musica e natura. Il palinsesto si sta completando con formazioni di eccellenza, per riempire il ricco cartellone che prevede oltre 25 eventi. Tra questi, si inizia a segnalare un momento particolare per il Festival, generato dalla presenza di un ensemble proveniente dall’Austria: i Mnozil Brass. Il gruppo di ottoni, conosciuto in tutto il mondo, metterà in scena il giovedì sera lo spettacolo “Gold”, in una delle tappe del proprio tour mondiale. L’evento è su prenotazione e per l’acquisto dei biglietti (è l’unico concerto del Festival a pagamento) ci si può collegare a vivaticket.it oppure effettuare la prenotazione tramite la Banda (0362.996692, il lun-mar-ven dopo le 20.30). Altro momento da non perdere sarà, poi, la grande apertura fissata per il mercoledì, con la Banda giovanile e la Banda senior in concerto: ospite della serata sarà il direttore e compositore Jan Van Der Roost, che dirigerà la banda nell’esecuzione del suo brano “Crescent Moon”. Per conoscere tutte le iniziative già infilate in programma e per rimanere aggiornati sulle novità, cliccare su festivalbesana.com. Per chi volesse dare la propria disponibilità per l’accoglienza di musicisti provenienti dall’estero: info@festivalbesana.com o 0362.996692.

Per conoscere tutte le iniziative già infilate in programma e per rimanere aggiornati sulle novità, cliccare su festivalbesana.com. Per chi volesse dare la propria disponibilità per l’accoglienza di musicisti provenienti dall’estero: info@festivalbesana.com o 0362.996692.

© RIPRODUZIONE RISERVATA