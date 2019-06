Festa dell’Arma dei carabinieri a Monza, consegnati gli encomi: nomi e motivazioni La festa dell’Arma dei carabinieri al neonato comando provinciale di via Volturno è stata anche l’occasione per la consegna degli encomi ai militari che si sono distinti. I nomi e le motivazioni.

1. Encomio semplice del Comandante interregionale carabinieri “Pastrengo” all’Appuntato scelto qualifica speciale Antonio Piccirillo: “Addetto a stazione capoluogo, con elevata professionalità, coraggiosa determinazione e prontezza operativa, traeva in arresto, unitamente ad altri militari e dopo concitata colluttazione, nel corso della quale riportava lievi lesioni, un individuo armato di forbici ed in grave stato di alterazione che aveva già opposto violenta resistenza”. Vimercate (mb), 2 febbraio 2018

Monza Festa Arma Carabinieri 205 anni al neonato comando provinciale di via Volturno: Antonio Piccirillo

2. Encomio semplice del Comandante interregionale carabinieri “Pastrengo” al Brigadiere Attilio Greco e all’Appuntato Salvatore Guarneri: “Addetti a Norm (Nucleo operativo radiomobile) di Compagnia capoluogo, evidenziando elevata professionalità, cosciente sprezzo del pericolo e coraggiosa determinazione, non esitavano a porsi all’inseguimento di un malvivente, armato di pistola, che rivolgeva al loro indirizzo l’arma carica, riuscendo, al termine di violenta colluttazione, a bloccarlo e trarlo in arresto”. Monza, 18 ottobre 2017

Monza Festa Arma Carabinieri 205 anni al neonato comando provinciale di via Volturno: Greco e Guarnieri

3. Encomio semplice del Comandante della legione carabinieri “Lombardia” al Luogotenente carica speciale Giorgio Scalisi e al Luogotenente Biagio De Pascalis: “Addetti a nucleo investigativo di gruppo, evidenziando professionalità, senso del sacrificio ed intuito investigativo, fornivano determinante contributo ad attività investigativa, conclusasi con l’arresto del responsabile di un efferato omicidio, che veniva condannato all’ergastolo”. Province di Monza e della Brianza e Milano, febbraio 2016 - dicembre 2017.

Monza Festa Arma Carabinieri 205 anni al neonato comando provinciale di via Volturno: Scalisi e De Pascalis

4. Encomio semplice del Comandante della legione carabinieri “Lombardia” ai Luogotenenti carica speciale Stefano Di Bartolo e Biagio Iscaro e al Maresciallo maggiore Angelo Pulvirenti: “Addetti a nucleo investigativo di gruppo, dando prova di elevata professionalità e spiccato acume investigativo, fornivano determinante contributo a tre distinte attività investigative a carico di altrettante organizzazioni criminali dedite alle rapine, ai furti e alla ricettazione, concluse con l’arresto di 34 sodali, il recupero di parte della refurtiva, il sequestro di mezzi ed arnesi atti allo scasso”. Territorio nazionale, agosto 2016 - maggio 2018.

Monza Festa Arma Carabinieri 205 anni al neonato comando provinciale di via Volturno: Di Bartolo, Iscaro e Pulvirenti

5. Encomio semplice del Comandante della legione carabinieri “Lombardia” al Maresciallo maggiore Stefano Mazzola e al Vice Brigadiere Otello D’Alessio: “Addetti a stazione capoluogo, evidenziando elevata professionalità, non comune senso del dovere e spiccato acume investigativo, fornivano determinante contributo ad attività di indagine nei confronti di un gruppo criminale dedito alle rapine, responsabile di 21 episodi delittuosi. L’operazione consentiva di assicurare alla giustizia 8 malviventi”. Province di Monza e della Brianza e Lecco, novembre 2017 - aprile 2018.

Monza Festa Arma Carabinieri 205 anni al neonato comando provinciale di via Volturno: Mazzola e D'Alessio

6. Encomio semplice del Comandante della legione carabinieri “Lombardia” al Luogotenente Sebastiano Ciancimino, al Brigadiere capo Giampiero Di Nunno, al Brigadiere Salvatore Clemenza, all’Appuntato Angelo Capogrosso: “Comandante e addetti ad aliquota radiomobile di norm di compagnia distaccata, evidenziando professionalità, senso del sacrificio ed intuito investigativo, fornivano determinante contributo ad attività investigativa che consentiva di disarticolare 4 distinti sodalizi criminali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’arresto di 31 malviventi ed il sequestro di un significativo quantitativo di droga e denaro contante provento delle attività illecite”. Province di Milano e Monza e della Brianza, ottobre 2015 - giugno 2017.

Monza Festa Arma Carabinieri 205 anni al neonato comando provinciale di via Volturno: Ciancimino, Di Nunno, Clemenza e Capogrosso

7. Encomio semplice del Comandante della legione carabinieri “Lombardia” agli Appuntati scelti Andrea Ria e Giuseppe Ferraro e all’Appuntato Ciro Fusco: “Militari in servizio presso compagnia distaccata, evidenziando senso del dovere, spiccata iniziativa e ferma determinazione, non esitavano ad affrontare due malviventi in flagrante rapina ai danni di un istituto di credito, traendoli in arresto. L’intervento si concludeva con il recupero dell’intera refurtiva, nonché delle armi utilizzate per commettere il reato”. Briosco (MB), 10 novembre 2017.

Monza Festa Arma Carabinieri 205 anni al neonato comando provinciale di via Volturno: Ria, Ferraro e Fusco

8. Encomio semplice del Comandante della legione carabinieri “Lombardia” all’Appuntato scelto qualifica speciale Roberto Adamo: “Addetto a Norm di compagnia capoluogo, evidenziando senso del dovere, spiccata iniziativa e ferma determinazione, unitamente ad altro militare, non esitava a soccorrere e trarre in arresto un malvivente che, armato di coltello, aveva appena perpetrato 3 rapine, anche in danno di anziani, precipitando nelle acque del fiume Lambro nel corso della fuga.” Monza, 29 novembre 2017.

Monza Festa Arma Carabinieri 205 anni al neonato comando provinciale di via Volturno: Adamo

9. Encomio semplice del Comandante della legione carabinieri “Lombardia” agli appuntati scelti Giuseppe Scrima ed Emanuele Montemurro: “Addetti a Norm di compagnia distaccata, evidenziando professionalità, determinazione e sprezzo del pericolo, non esitavano ad affrontare, immobilizzare e disarmare un uomo, in stato di alterazione ed armato di coltello, che aveva aggredito e sequestrato in casa la propria compagna. L’intervento si concludeva con l’arresto dell’esagitato, scongiurando così gravi conseguenze”. Masate (mi), 27 ottobre 2017.

Monza Festa Arma Carabinieri 205 anni al neonato comando provinciale di via Volturno: Scrima e Montemurro

