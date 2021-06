“Festa della Musica”, quattro giorni di concerti online delle Pro Loco di Monza e Brianza

Grande entusiamo e adesione alla iniziativa che ha coinvolto 230 sodalizi in tutta Italia. Per la Brianza non hanno mancato all’appuntamento le Pro Loco di Besana, Renate, Ornago, Sulbiate, Arcore, Bellusco, Giussano, Desio, Busnago, Briosco, Sovico, Carate e Limbiate.