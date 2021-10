Festa cittadina ad Agrate Brianza: musica, consegna del “Gelso d’oro” e gioco a quiz Un week-end da non perdere il 2 e 3 ottobre. Si comincia sabato alle 21 con lo spettacolo “Amore in musica” un viaggio tra le più emozionanti canzoni d’amore italiane e internazionali.

Nel weekend del 2 e 3 ottobre scatterà la festa di Agrate Brianza con una serie di appuntamenti ormai tradizionali svolti in collaborazione con le associazioni locali e alcune novità. Per la partecipazione ad alcuni momenti è necessaria la prenotazione obbligatoria anche per agevolare il rispetto della normativa anti Covid-19. Si comincia sabato alle 21 con lo spettacolo “Amore in musica” un viaggio tra le più emozionanti canzoni d’amore italiane e internazionali interpretate da Gabriella Favaro Quintet.

Domenica, alle 11, in piazza San Paolo, si terrà la premiazione del “Gelso d’oro” che verrà consegnato all’Asd Pallavolo Agrate, Le Voci Bianche e all’organista Alberto Sala. In caso di maltempo la cerimonia si terrà in sala consiliare. Sarà inoltre possibile visitare il Fondo della Memoria in piazza Sant’Eusebio dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30 e visionare il video “Passo dopo passo” per ripercorrere la storia del paese.

Sempre domenica dalle 15, davanti al polo sociosanitario di via Lecco, si potrà giocare a “Vero Falso Quiz Tour” di Dramatrà e Compagnia Arione De Falco per scoprire le città lombarde famose per i motivi sbagliati: gioco, turismo e teatro si fondono perfettamente in un tripudio di sorpresa e divertimento. Tutte le info sono disponibili sul sito del Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA