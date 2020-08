Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ferragosto a Monza: parco aperto ma niente picnic, visite ai musei e cinema sotto le stelle Sarà una giornata di festa un po’ diversa dalla tradizione a causa delle limitazioni imposte dalla prevenzione Covid: ecco ciò che si potrà fare

Anche Ferragosto in tempo di Covid-19 sarà un po’ diverso dal solito a Monza: al parco, aperto dalle 7 alle 20, saranno possibili passeggiate, corse e pedalate (o scorrazzate su monopattini) ma, essendo vietati gli assembramenti, esclusi i picnic sul prato e le attività ludiche. Occorre inoltre rispettare il distanziamento ed è obbligatorio portare con sè la mascherina. Aperta anche la Villa Reale (per visitare gli Appartamenti Reali è necessario prenotare al call-center TicketOne al 829.101).

Accessibili anche il Museo e il Tesoro del Duomo e la Cappella di Teodolinda, su prenotazione (039.326383) e i Musei Civici (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18) compresa la mostra “Task Kyoto-Isia Monza: esperimenti e tradizioni“, un confronto tra due realtà didattiche e formative, la scuola TASK di Kyoto, caposaldo del mantenimento delle antiche e raffinate tecniche artigianali della secolare tradizione giapponese, e l’Istituto Superiore Industrie Artistiche (ISIA) di Monza, attivo in Villa Reale tra le due Guerre, perfetta sintesi del connubio tra talento artistico e pratica artigianale.

Per chi ama il cinema, infine, alle 21.15 nel cortile del liceo Nanni Valentini in Villa Reale, per Cinema sotto le stelle, proiezione gratuita del film “Il mio profilo migliore”.

