Monza infortunio cantiere via Cortelonga 23 dicembre 2019 (Foto by Federico Berni)

Ferito in un cantiere in centro a Monza: operaio a Niguarda Paura nel pomeriggio a Monza per un operaio di 52 anni caduto in un cantiere di via Cortelonga da un’altezza di due metri. È stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano.

Era cosciente all’arrivo dei soccorsi ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Paura nel pomeriggio a Monza per un operaio di 52 anni caduto in un cantiere di via Cortelonga dove è in corso il rifacimento totale di un palazzo. È precipitato da un’altezza di almeno due metri. L’allarme è scattato poco dopo le 15, i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Sul posto ambulanza, automedica e volante della polizia. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasferito a Milano per diversi traumi.

La scorsa settimana a Usmate Velate un altro operaio era caduto da un ponteggio in un cantiere edile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA