Ferito in incidente sul lavoro, mano salvata all’ospedale di Monza Gli specialisti dell’ospedale San Gerardo di Monza sono intervenuti salvando due dita della mano a un paziente comasco di 25 anni vittima di un infortunio sul lavoro.

Gli specialisti dell’ospedale San Gerardo di Monza sono intervenuti salvando due dita della mano a un paziente comasco di 25 anni vittima di un infortunio sul lavoro. L’uomo lunedì aveva subito l’amputazione di indice e medio in azienda a Novedrate, trasferito d’urgenza in Brianza è rimasto in sala operatoria per sette ore. È ricoverato nel reparto di Chirurgia plastica e della mano con prognosi di 30 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA