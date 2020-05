Fase 2: treni con media passeggeri al 20% lunedì mattina, meno del 4 maggio Secondo i dati comunicati da Trenord, nella mattina di lunedì 18 maggio i treni in Lombardia hanno viaggiato con una percentuali di passeggeri del 20% inferiore a quella registrata il 4 maggio.

È stata una seconda ripartenza con una percentuale di viaggiatori sui treni della Lombardia inferiore al 4 maggio. Nella mattina di lunedì 18 maggio è stata stimata al 20%, con un massimo del 36% a bordo di un solo treno, la percentuale di riempimento sui treni in Lombardia in questo giorno di riapertura di buona parte delle attività dopo il lockdown. Inferiore al 25% che aveva caratterizzato il 4 maggio, primo step della Fase 2, secondo la società Trenord, che ha introdotto una app che riporta in tempo reale quanto il treno è affollato.

Dalla prossima settimana ci sarà anche un altro servizio che fornisce informazioni su quanto un convoglio sia prevedibilmente frequentato mentre il passeggero sta scegliendo il viaggio e avrà in questo modo la possibilità di orientarsi.

Trenord aveva previsto di far circolare 1.540 treni in Lombardia fino a offrire il 75% dei posti previsti dall’orario invernale. Per raggiungere progressivamente l’offerta precedente all’emergenza sanitaria.

Sulle linee a maggiore carico di passeggeri – le grandi direttrici suburbane e i principali collegamenti regionali – è garantito il 100% del servizio nelle ore di punta. Per favorire il distanziamento a bordo, su tutte le linee a maggiore frequentazione le composizioni saranno rinforzate dove non sono già al massimo della capacità.

Pur prevedendo anche dal 18 maggio frequentazioni ridotte – nella “Fase 2” viaggia il 10% dei passeggeri pre-Covid 19, con picchi del 30% solo su alcune corse nell’orario di punta del mattino – saranno mantenuti i presenziamenti sul territorio avviati dal 4 maggio nelle 35 principali stazioni da oltre 120 operatori di security, vendita, assistenza, controlleria, che forniscono informazioni ai viaggiatori e ne gestiscono e valutano i flussi.

