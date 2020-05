Fase 2, in Villa reale a Monza riapre chef Cerea: nel weekend pane con salamella nel cestino da asporto Chef Enrico Cerea è al lavoro al primo menu sfizioso da asporto post lockdown per la riapertura da venerdì della caffetteria di Villa reale a Monza: pane striato con salamella o il pescatore con pesce dorato alla milanese.

Riapre da venerdì la caffetteria di Villa Reale a Monza, affidata dall’inizio dell’anno al ristorante 3 stelle Michelin “Da Vittorio” e alla seconda linea Vicook. Già al lavoro lo chef Enrico Cerea che ha studiato per questo fine settimana una soluzione da asporto con panini sfiziosi e insalate fredde.

«Per questo fine settimana l’accesso in Villa non sarà consentito - spiega - avremo una postazione esterna per la vendita di cestini da asporto con panini sfiziosi come il pane striato con salamella o il pescatore con pesce dorato alla milanese».

La ripartenza vera sarà dalla prossima settimana: «Contiamo di mettere dei tavolini esterni -spiega Cerea - avevamo progettato un bel dehors che attende l’autorizzazione della Soprintendenza e per quest’anno non potremo realizzare».

Dalla settimana prossima riaprono anche le cucine di Villa Reale con un accesso laterale sul lato giardini.

LEGGI La Villa reale di Monza conquista i Cerea: la famiglia stellata Michelin prende il ristorante

© RIPRODUZIONE RISERVATA