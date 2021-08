Fascicolo sanitario elettronico di nuovo online in Lombardia Risolto dopo diversi giorni il problema che ha impedito agli utenti della Lombardia di accedere al proprio Fascicolo sanitario elettronico.

«Tutti i servizi del sistema informativo socio-sanitario di Regione Lombardia, compreso il Fascicolo sanitario elettronico, hanno ripreso a funzionare correttamente da questa mattina. Nessun dato è andato perso». Lo comunica con una nota diffusa nella tarda mattinata di mercoledì 18 agosto Aria Spa, in seguito al ripristino completo dei servizi del Siss.

Rallentamenti nell’attività delle farmacie e dei medici di base si erano, infatti, registrati in Lombardia a causa del blocco temporaneo della piattaforma informatica sanitaria della Regione, in corso dal pomeriggio di sabato 14 agosto. Nessuna conseguenza,avevano assicurato dall’assessorato al Welfare, sull’operatività degli ospedali e nemmeno centri vaccinali anti-Covid (visto che in Lombardia il portale delle prenotazioni è gestito da Poste), mentre per i cittadini è stato impossibile per giorni accedere al fascicolo sanitario elettronico. I problemi tecnici, avevano spiegato ancora dall’assessorato, sono partiti la vigilia di Ferragosto dal surriscaldamento - probabilmente dovuto al grande caldo del fine settimana - dei cinque condizionatori che si trovano all’interno del centro elaborazione dati di Aria, l’Agenzia regionale per gli acquisti e l’innovazione. I server sono stati quindi ’spenti’ dagli stessi tecnici al lavoro per ripristinare il sistema, che dovrebbe tornare operativo in queste ore.

