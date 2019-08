Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Fasce orarie per le sale gioco: il Consiglio di Stato difende la scelta di Monza Con una ordinanza cautelare i giudici hanno respinto la richiesta di una sala da gioco di sospendere le fasce adottate dal sindaco Dario Allevi.

Fasce orarie di apertura per le sale gioco di Monza: il Consiglio di Stato “dà ragione” al Comune. «Gli interessi economici delle sale da gioco, “economici e non del tutto” calpestati, “sono pienamente ristorabili e, pertanto, recessivi rispetto agli interessi generali tutelati” con le fasce orarie. Si tratta di una delle motivazioni con cui il Consiglio di Stato, in un’ordinanza cautelare, respinge la richiesta di una sala da gioco di sospendere le fasce adottate dal sindaco Dario Allevi.

Il quale “non ha invaso le competenze di altre Amministrazioni“ sottolineano i giudici, aggiungendo che Il provvedimento: “pare idoneo, necessario ed adeguato alla finalità perseguita, che è quella di prevenire e ridurre la c.d. ludopatia (…) così realizzando, nel rispetto del principio di proporzionalità, un equilibrato contemperamento degli interessi economici privati con quelli generali” della tutela della salute”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA