(Foto by Paolo Colzani)

Seregno - La farmacia comunale di viale Edison (Foto by Paolo Colzani)

Farmacie, una settimana per donare un farmaco: ecco dove a Monza e in Brianza Torna la Giornata di raccolta del farmaco promossa da Fondazione banco farmaceutico onlus: in numerose farmacie della Brianza dal 9 al 15 febbraio.

Dal 9 al 15 febbraio in moltissime farmacie brianzole si potrà regalare un farmaco a chi non può permetterselo. Sono infatti diverse le farmacie del territorio che aderiscono alla Giornata di raccolta del farmaco promossa da Fondazione banco farmaceutico onlus.

L’iniziativa, giunta alla 21esima edizione, è nata per raccogliere e recuperare medicinali per consegnarli ad oltre 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone in difficoltà.

“Non aspettiamo di averne necessità, andiamoci appositamente - si legge nell’invito della Fondazione - Quest’anno, lo facciamo anche per tante persone che, per tutelare la salute di tutti, non hanno potuto lavorare e si sono impoverite”.

L’elenco completo delle farmacie della provincia che aderiscono all’iniziativa è su l sito ufficiale (clicca qui) oppure qui:

FARMACIA ALLA MADONNA

V.LE TRENTO, 2, 20825, BARLASSINA (MB)

Tel. 0362542355

FARMACIA AMBROSIANA

VIA MARCONI, 29, 20855, LESMO (MB)

Tel. 0396980915

FARMACIA APPENNINI

VIA TRIVULZIO, 51 FRAZ. CAPRIANO, 20836, BRIOSCO (MB)

Tel. 0362998508

FARMACIA ARIANI

VIA CESANA E VILLA, 12, 20853, BIASSONO (MB)

Tel. 0392752282

FARMACIA BAREGGIA

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA’ 250, 20851, LISSONE (MB)

Tel. 039480788

FARMACIA BASAGLIA

VIA BUONARROTI, 58, 20900, MONZA (MB)

Tel. 039836639

FARMACIA BERETTA

VIA GALILEI, 50, 20831, SEREGNO (MB)

Tel. 0362224116

FARMACIA BIZZOZERO

C.SO DEL POPOLO, 59, 20831, SEREGNO (MB)

Tel. 0362231535

FARMACIA BORGAZZI

VIA BORGAZZI 38, 20900, MONZA (MB)

Tel. 0392268819

FARMACIA BOTTURA & BEVILACQUA

P.ZZA LOMBARDIA, 18, 20824, LAZZATE (MB)

Tel. 0296320161

FARMACIA BRAVI

VIA MATTEOTTI 9, 20851, LISSONE (MB)

Tel. 039481205

FARMACIA BURAGO MOLGORA

PIAZZA DON DECIO 1/C, 20875, BURAGO DI MOLGORA (MB)

Tel. 039667470

FARMACIA CACCIA

VIA BELLUSCO, 1, 20876, ORNAGO (MB)

Tel. 0396010246

FARMACIA CACCIA

P.ZA UMBERTO I°, 11, 20842, BESANA IN BRIANZA (MB)

Tel. 0362994520

FARMACIA CAMPAGNER

VIA DON MARIO CICERI, 30, 20884, SULBIATE (MB)

Tel. 0396020876

FARMACIA CASTELLI

VIALE CESARE BATTISTI, 40, 20854, VEDANO AL LAMBRO (MB)

Tel. 0392494309

FARMACIA CECCOLINI

P.ZZA ANSELMO IV, 7, 20813, BOVISIO MASCIAGO (MB)

Tel. 0362590706

FARMACIA CEDERNA

VIA CEDERNA, 47, 20900, MONZA (MB)

Tel. 039831030

FARMACIA CENTRALE

P.ZZA CESARE BATTISTI, 22, 20861, BRUGHERIO (MB)

Tel. 0392142046

FARMACIA CENTRALE

P.ZZA DELLA LIBERTA’, 3, 20851, LISSONE (MB)

Tel. 039481056

FARMACIA CENTRALE

P.ZZA MAZZINI, 1, 20822, SEVESO (MB)

Tel. 0362508702

FARMACIA CENTRALE

VIA A. CASATI, 36, 20862, ARCORE (MB)

Tel. 039617438

FARMACIA COMUNALE

VIA SAN SIRO 25 (FRAZ. MONTESIRO), 20842, BESANA IN BRIANZA (MB)

Tel. 0362917726

FARMACIA COMUNALE

VIA PASSIRANO, 21/B, 20871, VIMERCATE (MB)

Tel. 0396085236

FARMACIA COMUNALE

VIA CATALANI, 62 (FRAZ. BIRONE), 20833, GIUSSANO (MB)

Tel. 0362860795

FARMACIA COMUNALE 1

VIA PRIMO MAGGIO 8, 20835, MUGGIO’ (MB)

Tel. 039793763

FARMACIA COMUNALE 1

VIA LECCO, 11, 20864, AGRATE BRIANZA (MB)

Tel. 039650300

FARMACIA COMUNALE 1

VIA DE GIORGI 2/4, 20863, CONCOREZZO (MB)

Tel. 0396040081

FARMACIA COMUNALE 1

VIALE EDISON 96, 20831, SEREGNO (MB)

Tel. 0362231077

FARMACIA COMUNALE 2

VIALE DEL SANTUARIO 23, 20831, SEREGNO (MB)

Tel. 03622361127

FARMACIA COMUNALE 3

VIA U. FOSCOLO, 5, 20834, NOVA MILANESE (MB)

Tel. 0362366461

FARMACIA COMUNALE 3

V.LE DELLA REPUBBLICA, 86, 20835, MUGGIO’ (MB)

Tel. 0392782607

FARMACIA COMUNALE DEL PARCO

VIA C. BATTISTI, 17, 20854, VEDANO AL LAMBRO (MB)

Tel. 0392496915

FARMACIA DANTE

VIA DANTE, 70 - BINZAGO, 20811, CESANO MADERNO (MB)

Tel. 0362502098

FARMACIA DEI MILLE

VIA DEI MILLE, 2, 20861, BRUGHERIO (MB)

Tel. 0392872532

FARMACIA DEL CORSO

C.SO MILANO, 12D, 20900, MONZA (MB)

Tel. 039322767

FARMACIA DEL SOLE

CORSO MILANO 38, 20900, MONZA (MB)

Tel. 0392252319

FARMACIA DESENZANI

PIAZZA CAMPERIO 3, 20852, VILLASANTA (MB)

Tel. 039302631

FARMACIA DESENZANI

VIA MANZONI, 2, 20862, ARCORE (MB)

Tel. 039617265

FARMACIA DI BIRAGO

VIA FILIPPO GERBINO 18, 20823, LENTATE SUL SEVESO (MB)

Tel. 03621442162

FARMACIA DI COPRENO

S.S. DEI GIOVI 243, 20823, LENTATE SUL SEVESO (MB)

Tel. 0362561044

FARMACIA DI GIUSSANO

VIA D’AZEGLIO 15, 20833, GIUSSANO (MB)

Tel. 0362248976

FARMACIA DI PAINA

VIALE BRIANZA, 14C FR. PAINA, 20833, GIUSSANO (MB)

Tel. 0362861444

FARMACIA DUSE

P.ZZA ROMA, 10, 20900, MONZA (MB)

Tel. 039322139

FARMACIA EUROPA

VIA RAFFAELLO SANZIO 3, 20812, LIMBIATE (MB)

Tel. 0299054490

FARMACIA FARMA 4

VIA GALILEO GALILEI 72, 20862, ARCORE (MB)

Tel. 0396013987

FARMACIA GALBIATI

VIA PARTIGIANI D’ITALIA 2, 20832, DESIO (MB)

Tel. 0362621350

FARMACIA GATTI

PIAZZA 4 NOVEMBRE 3, 20841, CARATE BRIANZA (MB)

Tel. 0362900133

FARMACIA GILERA

VIA GILERA, 100, 20862, ARCORE (MB)

Tel. 0396180460

FARMACIA LIMBIATE

VIA MONZA, 55 C/O CARREFOUR, 20812, LIMBIATE (MB)

Tel. 029967828

FARMACIA MANDELLI

VIA BORGAZZI, 9, 20900, MONZA (MB)

Tel. 039322297

FARMACIA MANZONI

VIA MANZONI, 14/16, 20900, MONZA (MB)

Tel. 039383842

FARMACIA MAURI

VIA DE CAPITANI, 10, 20863, CONCOREZZO (MB)

Tel. 0396040534

FARMACIA MERATI

VIA VOLTA 1, 20841, CARATE BRIANZA (MB)

Tel. 0362903676

FARMACIA MIA

V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA’ 36, 20851, LISSONE (MB)

Tel. 0392293476

FARMACIA MODERNA

VIA CADORNA, 3, 20843, VERANO BRIANZA (MB)

Tel. 0362902839

FARMACIA MONCUCCO

V.LE LOMBARDIA, 99, 20861, BRUGHERIO (MB)

Tel. 039877736

FARMACIA MORETTI

VIA PRINA, 16, 20900, MONZA (MB)

Tel. 039322953

FARMACIA MORONI

VIA MILANO, 187, 20832, DESIO (MB)

Tel. 0362303840

FARMACIA MOTTA

VIA CAVALLOTTI, 137, 20900, MONZA (MB)

Tel. 039740183

FARMACIA NEGRI

V.LE RIMEMBRANZE, 7, 20844, TRIUGGIO (MB)

Tel. 0362997860

FARMACIA NICOLINI

VIA ROMA, 3, 20866, CARNATE (MB)

Tel. 039670149

FARMACIA NOBILE

VIA BERGAMO, 23, 20882, BELLUSCO (MB)

Tel. 039623621

FARMACIA NUOVA

VIA BORGHETTO, 7 - BARUCCANA, 20822, SEVESO (MB)

Tel. 0362503187

FARMACIA NUOVA

VIA L. DA VINCI, 14, 20852, VILLASANTA (MB)

Tel. 039302010

FARMACIA NUOVA

VIA MOLINO ARESE, 66, 20811, CESANO MADERNO (MB)

Tel. 0362502140

FARMACIA NUOVA BRIANZA

VIA CIRCONVALLAZIONE 184, 20814, VAREDO (MB)

Tel. 0362582211

FARMACIA PARATI

VIA GARIBALDI, 60/64, 20823, LENTATE SUL SEVESO (MB)

Tel. 0362561930

FARMACIA PENNETTA

VIA DON MINZONI, 5, 20050, MEZZAGO (MB)

Tel. 039623537

FARMACIA PEREGO

VIA CREMAGNANI, 15/A, 20871, VIMERCATE (MB)

Tel. 0396080659

FARMACIA PICCALUGA

VIA GARIBALDI, 25, 20832, DESIO (MB)

Tel. 0362621660

FARMACIA PIROVANO

VIA SOLFERINO, 32, 20821, MEDA (MB)

Tel. 036271678

FARMACIA PISILLI

VIA C.NA GIANFRANCO 53, 20844, TRIUGGIO (MB)

Tel. 0362918157

FARMACIA PIVA

VIA DE GASPERI, 12, 20867, CAPONAGO (MB)

Tel. 0295742086

FARMACIA POZZI

VIA MATTEOTTI 9, 20851, LISSONE (MB)

Tel. 039481205

FARMACIA POZZOLI

VIA NAZIONALE DEI GIOVI 46, 20811, CESANO MADERNO (MB)

Tel. 0362553620

FARMACIA PREDARI

VIA ITALIA, 20, 20900, MONZA (MB)

Tel. 039323821

FARMACIA RAVASI

C.SO ITALIA, 131, 20832, DESIO (MB)

Tel. 0362622382

FARMACIA RE

VIA PARINI, 66, 20831, SEREGNO (MB)

Tel. 0362236154

FARMACIA ROBBIATI

VIA V. EMANUELE, 25, 20900, MONZA (MB)

Tel. 039386806

FARMACIA RONDO’

VIA LARIO, 17 C/O AUCHAN, 20900, MONZA (MB)

Tel. 039732904

FARMACIA SAN BENEDETTO

VIA CAVOUR 67, 20831, SEREGNO (MB)

Tel. 0362239184

FARMACIA SAN CARLO

VIA LIBERTA’ 45, 20835, MUGGIO’ (MB)

Tel. 039793177

FARMACIA SAN CARLO

VIA DE GASPERI 21, 20835, DESIO (MB)

Tel. 039793177

FARMACIA SAN CLEMENTE

VIA PREALPI 42, 20822, SEVESO (MB)

Tel. 0362502547

FARMACIA SANTA RITA

VIA DANTE ALIGHIERI 185, 20863, CONCOREZZO (MB)

Tel. 0396042516

FARMACIA SANTA VALERIA

VIA GARIBALDI, 103, 20831, SEREGNO (MB)

Tel. 0362231660

FARMACIA SANTAGOSTINO

VIA TRABATTONI 41, 20831, SEREGNO (MB)

Tel. 0362230054

FARMACIA SPINA

VIA MONTE CERVINO, 2, 20900, MONZA (MB)

Tel. 039747090

FARMACIA TREVISAN

VIA ROMA, 5, 20865, USMATE VELATE (MB)

Tel. 039670652

FARMACIA VALTORTA

VIA PIAVE, 19, 20833, GIUSSANO (MB)

Tel. 0362850119

FARMACIA VAREDO

VIA UMBERTO I°, 47, 20814, VAREDO (MB)

Tel. 0362580478

FARMACIA VARISCO

VIA MASCHERPA, 14, 20841, CARATE BRIANZA (MB)

Tel. 0362901714

FARMACIA VENTURA

V.LE ITALIA, 5 - FR. CAMNAGO, 20823, LENTATE SUL SEVESO (MB)

Tel. 0362560253

LLOYDS FARMACIA COMUNALE 01

VIA CARDUCCI, 24, 20851, LISSONE (MB)

Tel. 039794820

LLOYDS FARMACIA COMUNALE 01

VIA GARIBALDI 275, 20832, DESIO (MB)

Tel. 0362300625

LLOYDS FARMACIA COMUNALE 02

C.SO ITALIA, 53, 20832, DESIO (MB)

Tel. 0362628379

LLOYDS FARMACIA COMUNALE 03

VIA PACINOTTI, 28, 20851, LISSONE (MB)

Tel. 039460750

LLOYDS FARMACIA COMUNALE 03

VIA SEMPIONE 2, 20832, DESIO (MB)

LLOYDS FARMACIA CORNATE

VIA MANZONI 2, 20872, CORNATE D’ADDA (MB)

Tel. 0395968362

NUOVA FARMACIA GIRARDELLI

PIAZZA CONCORDIA 6, 20831, SEREGNO (MB)

Tel. 0362231548

