Farmacia sotto sequestro a Renate, bus navetta per andare ad acquistare i medicinali a Veduggio con Colzano La farmacia più vicina è a Veduggio con Colzano. E visto che quella di Renate è stata posta sotto sequestro, i renatesi che devono comprare medicinali sono costretti a spostarsi nel paese vicino. Ma ora c’è un bus navetta che li porta avanti e indietro.

Il servizio è iniziato lunedì 21 febbraio. Già domenica 20 febbraio sono arrivate le prime richieste. L’associazione “Campo delle stelle Onlus” ha attivato un servizio di navetta per i renatesi anziani e non che hanno necessità di acquistare dei medicinali. La farmacia di via Roma a Renate, l’unica in paese, posta sotto sequestro a fine gennaio dalle forze dell’ordine ha ancora le serrande abbassate.

«Considerata la recente chiusura della farmacia di Renate l’associazione “Campo delle Stelle Onlus” offre, fino al perdurare della situazione, un servizio di navetta gratuita per accompagnare gli anziani e le persone in difficoltà presso la farmacia – si legge nel volantino diffuso in paese –. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 16.30 a partire dal 21 febbraio». L’associazione ha sede a Pessano con Bornago ma può contare su diversi volontari residenti a Veduggio con Colzano. Per prenotare la navetta è sufficiente chiamare il numero 349.1595806.

© RIPRODUZIONE RISERVATA