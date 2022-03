Family Hub: contributi per la cura dei figli nelle vacanze di Pasqua, aperte le richieste Nell’ambito del progetto Family Hub 3.0 è pubblicato un bando per contributi rivolto alle famiglie residenti nei comuni della provincia di Monza e Brianza, con figli di età compresa tra 0 e 11 anni, per servizi di cui usufruire nel periodo delle vacanze di Pasqua. Come richiederli.

Nell’ambito del progetto Family Hub 3.0 - iniziative promosse e finanziate da regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione vita-lavoro 2020-2023 - è stato pubblicato un bando per contributi rivolto alle famiglie residenti nei comuni della provincia di Monza e Brianza, con figli di età compresa tra 0 e 11 anni e con entrambi i genitori lavoratori e o caregiver lavoratore, per accedere a rimborsi per l’utilizzo di servizi ponte o servizi educativi o ricreativi :asili nido, scuole dell’infanzia, tagesmutter, servizi ricreativi, campus sportivi, nel periodo delle vacanze scolastiche pasquali dal 14 al 20 aprile 2022, escluso fine settimane e giorni festivi.

Il contributo prevede un rimborso pari al 50% del costo sostenuto del servizio per minori da 0 a 11 anni, fino ad un massimo di euro 200 per bambino, previa presentazione della documentazione richiesta, tra cui fattura o ricevuta fiscale. Le domande devono pervenire entro il 6 maggio 2022. Qui per consultare il bando completo. Per chiarimenti rispetto al bando è possibile contattare:Ilaria Paleari tramite email [email protected].

© RIPRODUZIONE RISERVATA