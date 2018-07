Falsi pneumatici invernali destinati a Cesano: carico da 1,2 milioni bloccato dalla Finanza Sarebbe stato destinato a una azienda del settore con sede legale a Cesano Maderno il maxi carico proveniente dalla Cina di 52 tonnellate di pneumatici normali vendute come invernali, pericolose per i guidatori, bloccato dalla Finanza di Genova e dall’Agenzia delle dogane nel capoluogo ligure.

Sarebbe stato destinato a una azienda del settore con sede legale a Cesano Maderno il maxi carico proveniente dalla Cina di 52 tonnellate di gomme normali dei marchi Windforce, Kapsen e Cratos, vendute come invernali, con tanto di simbolo M+S, ma battistrada completamente inidoneo ad andare sulla neve, con grave rischio per l’incolumità dei guidatori, bloccato dalla Finanza di Genova e dall’Agenzia delle dogane nel capoluogo ligure.

Un carico che, secondo quanto stimato dai finanzieri, avrebbe fruttato circa 1,2 milioni. Accusato di frode fiscale il legale rappresentante della società a cui erano destinati gli pneumatici, tra l’altro con una data di produzione posticipata rispetto a quella reale. «Abbiamo salvato la vita a a centinaia di automobilisti che altrimenti si sarebbero ritrovati ad acquistare gomme pericolose per la tenuta in strada» ha rimarcato il generale Renzo Nisi, comandante provinciale della guardia di finanza di Genova, che ha anche consigliato a chi ha comprato pneumatici cinesi dai rivenditori dell’hinterland milanese: «di controllarli per evitare di correre seri rischi».

Infatti, si tratta di pneumatici che, se utilizzati sulla neve o sul fango, potrebbero far perdere il controllo per effetto “aquaplaning”, slittamento sull’acqua, dal quale prende il nome l’operazione delle fiamme gialle. Ma come riconoscere gli originali? Il battistrada ha delle lamellature per “catturare” la neve e garantire maggiore aderenza.

