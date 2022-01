F1: le Frecce tricolori confermate al Gp d’Italia. L’autodromo celebrato anche dalla Zecca di Stato con una moneta per il centenario Liberty Media ha fatto marcia indietro e ha inviato all’Aeronautica militare la conferma del passaggio della pattuglia acrobatica delle Frecce tricolori sopra Monza e Imola in occasione del Mondiale di Formula 1. Ma per l’Autodromo le buone notizie arrivano anche dalla Zecca di Stato: moneta speciale per i 100 anni.

Le frecce tricolori non smetteranno di volare sui cieli di Monza. E c’è di più: l’autodromo è stato immortalato su una moneta della nuova Collezione Numismatica 2022 della Zecca di Stato. Arrivano buone notizie per il tempio della velocità che si appresta a festeggiare il suo primo secolo di vita. Dopo le polemiche che hanno accompagnato la decisione di Liberty Media di cancellare l’esibizione delle Frecce Tricolori nei due Gran Premi italiani di Formula 1 a Imola e Monza, poiché non in linea con il piano di sostenibilità ambientale che prevede il raggiungimento della quota emissioni “zero” entro il 2030, il colosso americano di entertainment, proprietario del Circus, ha fatto marcia indietro.

LEGGI Gp d’Italia senza Frecce Tricolori? Aci Milano: «Speriamo in soluzione condivisa, sono un valore aggiunto»

La pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare italiana darà il benvenuto ai bolidi sorvolando il circuito di Imola il 24 aprile e quello di Monza l’11 settembre. La decisione è stata comunicata ufficialmente all’Aeronautica Militare che manderà, quindi, i suoi piloti nei cieli emiliani e brianzoli.

Anche i tifosi inglesi avranno il loro spettacolo: le Red Arrows, il gruppo acrobatico della Royal Air Force, sorvoleranno, infatti, il circuito di Silverstone in occasione del Gran Premio di Inghilterra.

Le monete monzesi

A Roma invece nell’elegante scenario del Museo della Zecca è stata presentata martedì la nuova Collezione Numismatica dal Direttore Generale del Tesoro Alessandro Rivera, dall’Amministratore Delegato del Poligrafico e Zecca dello Stato Francesca Reich e dal Presidente del Poligrafico e Zecca dello Stato Antonio Palma.

E tra le nuove monete spicca un esemplare in argento, dal valore nominale di 5 euro, per il 100° Anniversario dell’Autodromo Nazionale Monza, che la Zecca considera “uno dei circuiti più antichi e conosciuti al mondo”.

Molti i fattori innovativi che caratterizzano le nuove monete nei temi, nelle tecnologie di coniazione e nelle forme. Per la prima volta saranno coniate due monete rettangolari. La Collezione è composta da 17 monete le cui tematiche celebrano avvenimenti storici, artisti, personaggi simbolo della tradizione e della cultura imprenditoriale italiane, ma anche il ricordo e la gratitudine nei confronti di chi, come i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ha sacrificato la propria vita per la lotta alla mafia e per la strenua difesa delle Istituzioni.

«In totale si tratta di un contingente pari a oltre 250.000 prodotti - è stato spiegato nel corso della presentazione - con un forte incremento rispetto allo scorso anno, deciso per far fronte alla crescente richiesta da parte dei collezionisti, semplici appassionati o anche persone che si affacciano per la prima volta a questo mondo affascinate dalla bellezza e dall’originalità di queste opere».

La comunità di appassionati, iscritti al sito e-commerce del Poligrafico è cresciuta sensibilmente nel 2021. Si è passati nell’ultimo anno da 19.000 a 40.000 clienti iscritti, con un numero totale di monete acquistate della sola Collezione del 2021 pari a oltre 172.000 pezzi, rispetto alle circa 98mila del 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA