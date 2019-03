F1, Gp del Bahrein: prima pole al secondo tentativo e record della pista per Leclerc Prima pole position al secondo tentativo. Niente male per il “ragazzino” della Ferrari Charles Leclerc, 21 anni, che in Bahrein si mette alle spalle il compagno di squadra Sebastian Vettel (+0,294) e Lewis Hamilton (+0,324). Record della pista (1.27.866) per il monegasco.

Prima pole position al secondo tentativo. Niente male per il “ragazzino” Charles Leclerc che in Bahrein si mette alle spalle il compagno di squadra Sebastian Vettel (+0,294) e Lewis Hamilton (+0,324). Record della pista (1.27.866) per il monegasco che tuttavia si trattiene. Al traguardo del Q3 nessun urlo liberatorio né salti dalla monoposto. Come dire: «Non ho ancora vinto nulla». Quarta piazza per Valtteri Bottas (Mercedes), quinto Max Verstappen (Red Bull), sesto un ottimo Magnussen (Haas), settimo Sainz (McLaren), ottavo Raikkonen con la Alfa Romeo Racing.

