F1, Fabrizio Sala: «Per il Gp d’Italia a Monza uno spazio per veicoli innovativi» L’assessore regionale Fabrizio Sala ha annunciato al Gp d’Italia 1000 metri quadrati allestiti con veicoli tecnologici per trasformare l’autodromo di Monza in un un Hub dell’innovazione.

Mille metri quadrati allestiti con veicoli tecnologici per trasformare l’autodromo di Monza in un un Hub dell’innovazione con il supporto del Politecnico di Milano e del Cluster Lombardo per la mobilità. Li ha annunciati l’assessore regionale Fabrizio Sala intervenuto martedì al Premio Confartigianato Motori 2021.

“Regione Lombardia è orgogliosa di aver fatto il possibile per riassaporare come ogni anno il gusto di vivere il Gp Monza che sarà speciale anche in questa edizione. All’interno dell’Autodromo, nelle giornate di sabato e domenica, ci sarà uno spazio di oltre 1.000 mq. allestito con veicoli innovativi che hanno ricevuto attestati internazionali per il loro livello di innovazione e di specializzazione tecnologica. Vogliamo fare dell’Autodromo un Hub dell’innovazione con il supporto prezioso del Politecnico di Milano e del nostro Cluster Lombardo per la mobilità. Siamo in una Regione altamente specializzata nel reparto automotive e votata alla ricerca e all’innovazione. Dobbiamo spingere al massimo per fornire tutti gli strumenti necessari per restare competitivi a livello mondiale”, ha detto l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia.

Sala ha premiato, da remoto, Toyoharu Tanabe, Direttore Tecnico Team Honda di Formula 1. Ospite dell’evento l’ex pilota Jean Alesi.

