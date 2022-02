Ex vigile di Veduggio con Colzano ha fatto causa al Comune: otterrà 5.600 euro Otterrà 5.600 euro l’ex vigile di Veduggio con Colzano che ha intentanto una causa per dimensionamento contro il Comune guidato da Luigi Dittonghi.

Ex vigile fa causa al Comune. La giunta Dittonghi delibera a favore della proposta conciliativa formulata dal giudice del Tribunale di Monza. La decisione è stata prese nella serata di martedì 15 febbraio. L’ex dipendente comunale che aveva lasciato Veduggio con Colzano nel 2018 aveva chiesto un risarcimento per demansionamento di oltre 40mila euro. La proposta conciliativa del giudice ha predisposto una corresponsione al ricorrente di soli 5.600 euro comprendenti anche le spese legali di controparte.

«Considerato che la somma indicata dal giudice è notevolmente inferiore a quella domandata in giudizio e comprende anche le spese legali di controparte le quali, in caso di condanna, risulterebbero di importo maggiore anche in caso di risarcimento di importo contenuto – si legge nel testo della delibera -, non accettare la proposta conciliativa del giudice può portare alla condanna alle spese anche in caso di sentenza favorevole, poiché il rifiuto può causare un ingiustificato appesantimento del contenzioso e un danno economico alle casse dell’Ente. La proposta conciliativa in questione non si configura come riconoscimento delle pretese della controparte ma come possibilità di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa e contro pretesa».

